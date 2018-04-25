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Иран передумал возвращаться к ядерной сделке

Тегеран не примет от Европы $15 млрд в качестве кредита для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду сообщило государственное иранское телевидение PressTV.

«Иран отказывается от предложения ЕС о выдаче $15 млрд в качестве кредита», — сообщил телеканал на своей странице в Twitter, при этом не уточнив источник информации.

Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи в среду заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению СВПД по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд. Однако позже телеканал PressTV со ссылкой на источники сообщил, что Париж не смог убедить Вашингтон принять условие Тегерана по его возвращению к соблюдению сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран и европейские страны разрешили большую часть противоречий по вопросу о реализации ядерной сделки, однако не пришли к итоговому согласию.

«У нас были противоречия в 20 вопросах, сейчас у нас противоречия по трем вопросам, то есть основная часть их (проблем — ред.) решена, но мы пока не пришли к окончательному знаменателю», — сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Также Роухани 4 сентября на заседании правительства заявил, что  объявит детали третьего этапа сокращения ядерных обязательств в среду или четверг.Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. 

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.Также власти страны объявили, что через 60 дней перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

korrespondent.net

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