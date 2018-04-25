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Г.Науседа дал старт работе первой линии завода Continental

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял участие в церемонии открытия завода гиганта германской промышленности Continental и запустил первую производственную линию.

Завод, открытый в Каунасской свободной экономической зоне, начинает производство интеллектуальных систем обеспечения безопасности пассажиров и помощи водителю: элементов управления дверьми и сиденьями, датчиков и систем затемнения стекол, освещения, круиз-контроля.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Для Литвы это действительно исторический момент – открытие завода по производству компонентов для автомобильной промышленности является одним из крупнейших инвестиционных проектов в Литве за последние 20 лет. Компания Continental к 2021 году намерена инвестировать в этот завод более 95 млн евро и создать более 1000 хорошо оплачиваемых рабочих мест для высококвалифицированных работников.

«Мне особенно приятно, что Литва появляется на карте передовых, создающих высокую добавленную стоимость и социально ответственных иностранных инвесторов. Каунас – прекрасное место для производства новейшей автомобильной электроники, так как это современный промышленный регион с превосходной инфраструктурой и инженерными системами. Continental – крупный и признанный игрок на рынке, который решил работать именно здесь, он подает пример другим производителям», — сказал Президент в приветственном слове.

Как отметил Гитанас Науседа, эти инвестиции поступили в Литву в очень важный для всей автомобильной промышленности момент, когда автономное вождение, возможности электроники и другие новые тенденции повышают требования к электронике транспортного средства и дополнительным системам безопасности.

При строительстве завода Continental были соблюдены самые строгие стандарты устойчивости и требования охраны окружающей среды. Проект завода получил всемирно признанный золотой сертификат LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). На заводе внедрены автоматизированные решения, он соответствует стандартам «Индустрия 4.0».

Президентура/ Группа по вопросам коммуникации

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