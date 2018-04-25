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Дания установит пограничный контроль на границе со Швецией

Фото из открытых источников

Правительство Дании установит пограничный контроль на границе со Швецией с целью помешать действиям криминальных банд.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, решение было принято после серии взрывов в Копенгагене, а также перестрелок, связанных с действиями криминальных элементов, приезжающих из Швеции.

Введение пограничных проверок было объявлено министром юстиции королевства Ником Хоккерупом в рамках плана по обеспечению безопасности, связанного с эпизодами насилия, которые произошли в Копенгагене в последние месяцы. Контроль будет введен в действие 12 ноября, изначально на шестимесячный срок. Пограничные проверки будут проходить на паромных переправах, на мосту Эресунн, а также на всех железнодорожных путях между Швецией и Данией.

Поэтому людям, путешествующим через границу теперь необходимо иметь при себе удостоверение личности, например, паспорт или водительские права.

Дания, как и Швеция состоит в Шенгенской зоне, которая отменяет пограничный контроль при переезде из одной страны в другую. Поэтому правительство Дании уже проинформировало официальный Стокгольм и Комиссию Европейского союза о своем решении контролировать границу. Правила ЕС разрешают введение временного пограничного контроля в пределах Шенгенской зоны на срок до шести месяцев, после чего необходимо подать заявление правительства через совет министров Комиссии о продлении действия соглашения.

Отметим, что этим летом произошла серия взрывов в Дании, которые, по словам полиции, связаны с криминальными группами из Швеции. Сама Дания проводит выборочные проверки на своей границе с Германией с января 2016 года в связи с наплывом беженцев. По той же причине Швеция продолжает проводить пограничные проверки лиц, переходящих датско-шведскую границу. Обе страны постоянно продлевают меры погранконтроля в рамках действующего законодательства.

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