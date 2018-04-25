Комитет сейма предлагает отказаться от декларации бесед политиков с лоббистами

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Комитет сейма Литвы предложил отказаться от требования к политикам декларировать встречи с лоббистами.

Такое предложение парламентский Комитет по управлению государством и делам самоуправлений выдвинул в среду, в ходе рассмотрения представленного Минюстом проекта закона о лоббистской деятельности.

Глава комитета Гуода Бурокене сообщила BNS, что необходимость декларировать встречи лишь повышает бюрократический груз политиков.

«У членов сейма и без того много (работы), будет много писанины, добавится много бюрократизма», – утверждает политик.

Министерство юстиции предложило, чтобы президент, члены сейма, министры и вице-министры, канцлеры правительства и министерств, лидеры политических партий, мэры и члены, главы администраций муниципальных советов и их заместители, декларировали осуществляемую в их отношении лоббистскую деятельность по каждому проекту закона.

Отчет правительственной Комиссии по служебной этике планируется предоставлять не позднее чем в течение семи дней от начала лоббистской деятельности.

Глава литовского отделения борющейся с коррупцией международной организации Transparency International Сергей Муравьев сказал, что, отказываясь от этой идеи, члены комитета «по сути, перечеркнули результаты двухлетней работы своих коллег и выкинули проект закона в мусорную корзину».

«То, что осталось в этом компромиссном проекте, мало чем отличается от нынешнего закона, а он, как признают политики, не работает», – сказал BNS представитель неправительственной организации.