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США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке

Фото azertag.az

США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а Соединенные Штаты Америки в свою очередь предоставят ряд тарифных льгот.

Частичное соглашение может помочь заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для более широкой сделки. Лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин могли бы подписать ее в этом году.

Очередной раунд переговоров по торговой сделке проходит 10-11 октября на фоне планов США с 15 октября поднять пошлины на некоторые китайские товары. Торговое соглашение будет также обсуждаться сегодня на встрече Дональда Трампа с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. «Всем хотелось бы, чтобы произошло что-то значительное», — написал Трамп в Twitter, комментируя диалог с Китаем в торговой сфере.

belta.by
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