Г. Науседа: диалог ЕС с Россией не должен быть «односторонним движением»

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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что диалог Евросоюза (ЕС) с Россией не должен быть «односторонним движением» , а отравление оппозиционера Алексея Навального показывает, что Москва не приемлет демократические правила.

Это глава государства сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, на котором лидеры ЕС намерены обсудить возможную реакцию на отравление А. Навального.

«Я сторонник диалога — диалог всегда лучше драки, однако диалог должен быть основан на честных правилах», — скзаал в четверг в Брюсселе глава государства, напомнив, что недавно обсудил этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Вильнюс.

Г. Науседа сказал, что, думая об отправлении российского оппозиционера А. Навального, он также вспоминает истории с Анной Политковской, Борисом Немцовым и Владимиром Кара-Мурзой.

«Когда я думаю о таких случаях, как отправление А. Навального, у меня возникает ощущение дежавю — я вспоминаю А. Политковскую, Б. Немцова, В. Кара-Мурзу. Эти имена показали, что этот режим не готов следовать демократическим правилам и применяет методы XX века», — сказал Г. Науседа.

«Мириться с этим мы не можем», — добавил он.