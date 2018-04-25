Г. Науседа надеется, что руководство ЕС договорится о санкциях для белорусского режима

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Литовский президент Гитанас Науседа надеется, что на саммите Евросоюза (ЕС) в четверг лидеры сообщества договорятся о санкциях для режима Александра Лукашенко в Беларуси.

«Я надеюсь, что сегодня мы найдем принципиальное решение о санкциях для белорусского режима», — сказал глава государства в Брюсселе.

«Режим А. Лукашенко не готов сотрудничать и искать пути восстановления диалога с обществом. Поэтому ЕС должен делать намного больше, чем он сделал раньше», — сказал Г. Науседа.

«После встречи Европейского совета 19 августа прошло полтора месяца, однако пока у нас нет списка санкций», — добавил он.

Литовский президент также подчеркнул, что ЕС следует подумать о том, чтобы больше открыть свой рынок для Беларуси, когда А. Лукашенко уйдет.

«Мы должны гарантировать белорусскому обществу, что мы готовы быть с ними, помочь белорусской экономике и дать более эффективный доступ на рынок Европы, упростить доступ к финансовым ресурсам и продлить безвизовый режим для граждан Беларуси», — сказал Г. Науседа.

Он отметил, что это можно сделать, только восстановив в Беларуси демократическую систему и обеспечив свободу общества.

Г. Науседа также подчеркнул, что ни Россия, ни другие страны не должны вмешиваться во внутренние проблемы Беларуси.