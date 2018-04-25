default image
Мнздрав разрешил создать мобильные пункты проверки на коронавирус

Подробнее...
default image
ЕС предложит мигрантам по две тысячи евро для возвращения домой

Подробнее...
default image
А.Верига: зафиксированы еще три новых случая заражения коронавирусом

Подробнее...
default image
Количество рейсов над Литвой сократилось на одну пятую

Подробнее...
default image
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Польше увеличилось до 119

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: 2 тыс. граждан не могут вернуться в Литву, больше всего их в Испании

Подробнее...
default image
В Латвии количество зараженных Covid-19 увеличилось до 30 человек

Подробнее...
default image
В Чехии за распространение коронавируса грозит тюремное заключение до 12 лет

Подробнее...
default image
Г.Науседа: для конвоя через Польшу зарегистрировались 430 литовских автомобилей

Подробнее...
default image
Tallink продолжит перевозки между Эстонией и Финляндией

Подробнее...
default image
В Литве пока не разрешены анализы на коронавирус в частных клиниках

Подробнее...
default image
РФ и Беларусь приостанавливают ж/д сообщение с Украиной

Подробнее...
default image
Литва проснулась с пустыми улицами и закрытыми магазинами

Подробнее...
default image
Полиция Польши проводит проверки по соблюдению карантина

Подробнее...
default image
Г.Науседа и С.Сквярнялис обсудят ситуацию с коронавирусом

Подробнее...
default image
Великобритания изолирует всех людей старше 70 лет

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы обещает льготы бизнесу, меры поощрения экономики

Подробнее...
default image
С полуночи из Литвы не разрешили вылететь 6 литовцам, не впустили одного норвежеца

Подробнее...
default image
Литва закрыла границы иностранцам – за первый час были возвращены латыш и эстонец

Подробнее...
default image
Германия закрывает границу с тремя странами

Подробнее...
TOP,Новости,Общество,Приграничье

Г.Науседа: для конвоя через Польшу зарегистрировались 430 литовских автомобилей

Nuotrauka BFL/ Martynas Vidzbelis

В понедельник для пересечения Польши организуется конвой, в нем уже зарегистрированы 430 литовских автомобилей, сообщил президент Гитанас Науседа. 

«Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, находящиеся на границе Германии и Польши, сегодня двинутся домой в составе организованного Литвой конвоя. В данный момент, по данным МИД, зарегистрировано 430 автомобилей», – сообщил Г. Науседа в социальной сети «Фейсбук». 

Он утверждает, что к грузовым машинам присоединятся и автомобили, которыми в свои страны будут возвращаться латыши и эстонцы. 

Г. Науседа информировал, что слаженное возвращение граждан Балтийских стран домой в понедельник обсудит с руководителями Латвии и Эстонии. 

реклама

МИД Литвы с вечера воскресенья до 8 утра понедельника (по варшавскому времени, 9 часов по литовскому) осуществлял регистрацию желающих пересечь Польшу на автомобилях. 

Польша закрыла границы для иностранцев с полуночи воскресенья с тем, чтобы остановить распространение коронавируса. Литва попросила Польшу временно открыть гуманитарный коридор для возвращения литовцев домой. 

С полуночи понедельника Литва тоже ввела карантин и запрещает в Литву въезд иностранцам. Следующим в другие государства иностранцам в течение трех суток предоставляется право транзита по территории Литвы для возвращения на родину без ненужных остановок. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600