Г.Науседа: для конвоя через Польшу зарегистрировались 430 литовских автомобилей

Nuotrauka BFL/ Martynas Vidzbelis

В понедельник для пересечения Польши организуется конвой, в нем уже зарегистрированы 430 литовских автомобилей, сообщил президент Гитанас Науседа.

«Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, находящиеся на границе Германии и Польши, сегодня двинутся домой в составе организованного Литвой конвоя. В данный момент, по данным МИД, зарегистрировано 430 автомобилей», – сообщил Г. Науседа в социальной сети «Фейсбук».

Он утверждает, что к грузовым машинам присоединятся и автомобили, которыми в свои страны будут возвращаться латыши и эстонцы.

Г. Науседа информировал, что слаженное возвращение граждан Балтийских стран домой в понедельник обсудит с руководителями Латвии и Эстонии.