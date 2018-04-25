Г.Науседа: для обуздания COVID-19 требуется четкий план

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В плане по обузданию второй волны COVID-19 должны быть четко сформулированы критерии заболеваемости, по которым будут решаться вопросы, связанные с ношением защитных масок, с деятельностью школ и прочих учреждений, с ограничениями различных мероприятий, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа.

«Как Литва, так и другие государства, уже накопили значительный опыт контроля над пандемией. Нельзя допустить, чтобы активизация пандемии застала бы нас врасплох второй раз», – цитируются слова президента после телефонной беседы с министром здравоохраненния Аурелиюсом Вяригой, находящимся сейчас в отпуске.

Президент и министр обсудили подготовку ко второй волне пандемии коронавируса (COVID-19) и обеспечение услуг здравоохранения жителям Литвы.

Кроме того, по информации президентской администрации, в ходе беседы внимание было уделено готовности Государственного оперативного центра по экстремальным ситуациям выполнять свои функции, возможностям работы учреждений здравоохранения в условиях роста числа пациентов, а также вопрос государственного резерва средств защиты и тестирования.

Президент также интересовался у министра причинами, по которым часть учреждений здравоохранения до сих пор предоставляют услуги лишь частично, какие действия предприняты, чтобы улучшить положение.

По словам главы государства, даже если потребуется ввести дополнительные ограничения, предоставление обычных услуг здравоохранения не может прерываться. К этому следует тщательно подготовиться – обеспечить больницы и поликлиники личными средствами защиты, каждое лечебное учреждение должно быть заранее готово к управлению потоками пациентов.

В среду правительство планирует отказаться от рекомендации отдавать приоритет удаленным консультациям медиков.

По данным Государственной больничной кассы, в июне этого года количество посещений у семейных врачей было почти на 60% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

В июне более 80% объема стационарных услуг были возобновлены в 14 больницах страны. 70–80% услуг оказывали 19 больниц, 50–70% – 26, а девять больниц оказывали менее половины стационарных услуг.

В данный момент для компенсации убытков лечебных учреждений в связи с сокращением потока пациентов ежемесячно выплачивается одна двенадцатая часть договорной суммы.

Согласно указу министра, учреждения здравоохранения, желающие сохранить такое финансирование, в июле должны будут возобновить не менее 70% объемов стационарных и не менее 80% амбулаторных услуг.