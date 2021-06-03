Г. Науседа договорился об увеличении бюджета обороны до 2,03% ВВП

Глава государства договорился с министром финансов Гинтаре Скайсте и вице-министром обороны Жильвинасом Томкусом о том, что оборонное финансирование в этом году будет на 20,5 млн евро больше, что обеспечит оборонные ассигнования в 2,03% ВВП, говорится в сообщении.

По информации президентской администрации, в четверг Г. Скайсте подписала соответствующий указ.

Закон о бюджетных показателях Литвы позволяет Минфину позаимствовать средства с тем, чтобы обеспечить финансирование обороны в объеме не менее 2% ВВП.

Согласно опубликованному в мае прогнозу Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), экономика Литвы в этом году будет расти интенсивней, чем ожидалось ранее, поэтому соотношение финансирования обороны с ВВС сократится до 1,99%.

На встрече в Президентском дворце также обращалось внимание на то, что в данный момент финансирование системы обороны ниже, чем было предусмотрено в соглашениях, в которых поставлена цель добиться к 2030 году финансирования этой сфере в размере 2,5% ВВП.

До сих пор в этом году оборонный бюджет предусмотрен почти в 1 млрд. 28 млн евро.

При рассмотрении обновлённого госбюджета 2021 года парламентский Комитет по бюджету и финансам (КБФ) Литвы предложил в среду правительству повысить финансирование обороны на 20,7 млн евро.