Г.Науседа: ЕС должен решительнее объединять страны в противостоянии коронавирусу

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Евросоюз (ЕС) должен решительнее объединять страны в противостоянии распространению коронавируса, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

Общий ответ на коронавирусный кризис глава государства обсудил на сессии Европейского совета, организованной на удалённой основе.

«Во время удалённого общения с европейскими лидерами мы постановили, что сейчас главными направлениями деятельности являются приостановление распространения вируса, приобретение медицинского оборудования, решение проблем, связанных с социально-экономическими последствиями, возвращение граждан ЕС домой и создание вакцины и лекарств», – написал у себя в фейсбуке Г. Науседа.

Он отметил, что Сообществу следует незамедлительно принять меры, чтобы процессы и процедуры стали более гибкими, а решения о поставках медицинских средств странам-членам принимались без проволочек.

По словам главы государства, совместные закупки медсредств производятся слишком медленно, а их поставки запаздывают.

Г. Науседа также выразил уверенность, что Сообщество обладает такой базой инноваций, технологий и талантов, что следует активнее сотрудничать в создании вакцины от коронавируса.

«У нас есть для этого все предпосылки», – сказал глава государства.

В своей записи он также добавил, что руководству ЕС следует сконцентрировать внимание на подготовке солидного финансового пакета для решения социально-экономических проблем не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, а также быть готовому принимать дополнительные меры.

«Кроме того, я убежден, что план управления кризисом – это лишь одна сторона медали, нужно готовиться и к вызовам послекризисного периода не только в экономике, но и в социальной сфере, и в сфере охраны окружающей среды, образования и в других сферах», – написал Г. Науседа.

Коронавирус COVID-19 сейчас распространяется во всех странах ЕС, больше всего пострадала от него Италия.

ЕС сейчас осуществляет совместные закупки медсредств, чтобы обеспечить их поставки странам-членам, которые борются с вирусом.

В Литве установлено 299 случаев COVID-19, зарегистрировано четыре смерти.