На самоизоляции почти половина населения Земли

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На самоизоляции находится примерно половина населения планеты. Такие данные приводит телеканал Sky News на основе собственных подсчетов.

По данным телеканала, изоляции подверглись как минимум 3 млрд человек в 41 стране мира, причем более 1,5 млрд человек попали в жесткий карантин.

В частности, до конца марта закрыты школы не менее чем в 35 странах мира. Также на этой неделе в мире отмечалось введение массовых ограничений на работу ресторанов.

Канал напомниает, что тогда как в странах Европы вводят карантин, в Китае его постепенно снимают.

По данным ВОЗ, коронавирус зафиксирован, по меньшей мере, в 196 странах мира. Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на 26 марта превысило 500 тысяч.