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Общество,Сеньорам

Несмотря на чрезвычайную ситуацию cоциальные выплаты вовремя

Фото BFL/Инги Йодите

Фонд социальной защиты («Содра») в марте уже начал выплачивать пенсии и другие выплаты в установленном порядке. Пенсии на дом будут доставлять в соответствии с установленным графиком, сообщает пресс-служба «Содры».

Несмотря на объявленную чрезвычайную ситуацию и карантин, услуги, которые предоставляет «Содра» – пенсии, пособия по материнству, уходу за ребенком, по безработице, болезни, – необходимы, и их будут предоставлять.

«Мы делаем все, чтобы все выплаты, даже в критической ситуации, поступали своевременно. Несмотря на то, что в отделах по обслуживанию клиентов услуги временно не предоставляют, сама «Содра» работает, чтобы обеспечить жителям все необходимые услуги», – сказала директор фонда Юлита Варанаускене.

Пенсионерам и другим получателям пособий и пенсий на счета в банках деньги переводят, а пенсии, которые на дом доставляют работники «Литовской почты» и других компаний, так же разносят их на дом. Планируют, что некоторые жители в этом месяце получат деньги даже на несколько дней раньше.

На этой неделе начались выплаты пособий по уходу за детьми. Пособие по безработице, как обычно, выплачивают с 20 марта, на детей – с 25 марта.

«Содра» напоминает, что все услуги социального страхования жители Литвы могут получить по интернету на сайте www.sodra.lt/gyventojui, там же можно получить консультации. Также работает и информационный телефон «Содра» – 1883.

Информация «ЛК», BNS 

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