Г.Науседа еще раз призвал Латвию и Эстонию не покупать электроэнергию с БелАЭС

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Находящийся с визитом в Риге президент Литвы Гитанас Науседа во вторник еще раз попросил Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию у Белорусской АЭС, строительство которой завершается в Островце.

«Я проинформировал о решении Литвы применить эмбарго на их электроэнергию и призвал Латвию и Эстонию присоединиться к Вильнюсу», – завил на совместной пресс-конференции с президентами Латвии и Эстонии.

Литва с начала 2016 года стремится убедить страны ЕС присоединиться к эмбарго на белорусскую электроэнергию, однако Латвия и Эстония не пошли на такой шаг.

Эксперты признают, что электроэнергия на БелАЭС теоретически может попасть на общий рынок ЕС через Россию и Латвию.

По словам Г. Науседы, превратить БелАЭС в безопасную станцию является вызовом не только для Литвы, но и для всего Евросоюза.

Президент Литвы также подчеркнул, что рекомендации стресс-тестов по работе станции в неблагоприятных условиях должны быть реализованы еще до начала работы станции, а ее безопасность будет во благо и самой Беларуси.

«По существу все президенты это одобрили, что не может быть небезопасных атомных станций рядом с ЕС, что электроэнергия должна производиться с использованием безопасных технологий и с учетом требований международных организаций», – сказал Г. Науседа.

Белорусские власти утверждают, что станция может начать действовать в первом квартале следующего года. Они отметают претензии Литвы по поводу недостаточных стандартов безопасности.

Президенты Балтийских стран также обсудили общие инфраструктурные проекты, вопросы ЕС и НАТО.