default image
Власти Австрии заявили о предотвращении теракта в Вене

Подробнее...
default image
Сейм Литвы принял бюджет страны на 2020 год

Подробнее...
default image
Г.Науседа еще раз призвал Латвию и Эстонию не покупать электроэнергию с БелАЭС

Подробнее...
default image
Страны Балтии и Польша вместе создают систему обороны

Подробнее...
default image
Акция «Принеси домой Рождество». Жителям бесплатно раздадут еловые ветки

Подробнее...
default image
Названы самые популярные у туристов достопримечательности 2019 года

Подробнее...
default image
М. Залаторюс: попросим президента наложить вето на повышение налога на прибыль банков

Подробнее...
default image
Бюджет ЕС потеряет от Brexit до 60 млрд евро

Подробнее...
default image
Рождественские городки Вильнюса – полный магии праздник в самом сердце города

Подробнее...
default image
Новое правительство Финляндии получило вотум доверия парламента

Подробнее...
default image
Сейм Литвы: налог на прибыль банков с 2020 года составит 20%

Подробнее...
default image
Меркель приглашает на работу в Германию

Подробнее...
default image
Пособия на детей в Литве с января увеличиваются с 60 евро до 100 евро

Подробнее...
default image
Налог на автомобильные выхлопы будет введен в Литве с июля следующего года

Подробнее...
default image
Джонсон провел первые назначения после выборов

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: у президента нет оснований ветировать бюджет

Подробнее...
default image
В Клайпеду пришел новый груз СПГ от российской компании "Новатэк"

Подробнее...
default image
В Украине введут электронные паспорта в смартфоне

Подробнее...
default image
ГИК утвердит границы округов: в Литве остается 70, у зарубежных литовцев будет свой

Подробнее...
default image
Суд решит, продлить ли арест А. Палецкису

Подробнее...
TOP,ЛК рекомендует,Новости,Сейм Литвы,Экономика

Сейм Литвы принял бюджет страны на 2020 год

  • Фото BFL/Инги Юодите

Во вторник после почти четырехчасовых дискуссий парламент утвердил государственный бюджет 2020 года. 

«За» проголосовали 85 членов сейма, «против» – 48, трое воздержались.

Министр финансов Вилюс Шапока повторил, что бюджет является реалистичным, сбалансированным, отвечающим фискальной дисциплине и направлен на сокращение бедности. 

Между тем, член Комитета по бюджету и финансам, консерватор Гинтаре Скайсте сказала, что дискуссии были хаотичными, а входящая в Смешанную группу членов сейма Аушрине Армонайте назвала бюджет 2020 года бюджетом не амбициозной и растущей Литвы, а «бюджетом нищеты». Представитель «аграриев» Томас Томилинас заверил, что это нормальный социальный диалог. 

Бюджет пополнится несколькими десятками миллионов евро за счет налога на автомобили с загрязняющими выбросами и повышения налогообложения прибыли кредитных учреждений.  

Детские пособия с января увеличатся на десять евро до 60 евро, а с 2021 года – до 70 евро. До 32% вырастет тариф подоходного налога (при доходах, превышающие 111 тыс. евро в год), не облагаемый налогами минимум в ближайшие два года будет расти медленнее, чем ожидалось – на 50 евро, а не на 100. 

Пенсии по старости и пенсии по утраченной трудоспособности вырастут на 8,1%. Средняя пенсия по старости с января вырастет на 30 евро в среднем до 375 евро, пенсии с необходимым стажем вырастут на 32,5 евро до  397 евро. Пенсии еще на 3,5 евро увеличатся за счет инициированной президентом индексации, но эта часть будет выплачиваться до 30 июня следующего года, одновременно будет выплачиваться и разница, образовавшаяся с января. 

Минимальная месячная зарплата до уплаты налогов вырастет до 52 евро (с 555 до 607 евро), а после уплаты налогов – на 41 евро.

Оставьте свой комментарий

avatar
600