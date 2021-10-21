Г. Науседа говорит, что подписал закон выплате пенсионерам за прививки

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Литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что подписал закон, согласно которому пенсионерам 75 лет и старше, привитым от коронавируса, планируется выделять единовременную выплату в размере 100 евро.

«Я подписал закон о ста евро, хотя у него есть определенные аспекты, которые, возможно, с моральной и с другой стороны критикуют, ставят под вопрос. Я считаю, что сегодня нам нужно говорить не только о запугивании и о том, каким способом добиться вакцинирования людей, но и думать о поощрении», – заявил в четверг глава государства на заседании Совета руководителей ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что если бы поощрения вакцинации от COVID-19 было бы рассмотрено ранее, то сейчас мы бы находились в лучшей эпидемиологической ситуации.

Г. Науседа еще раз критиковал правительство за замедление темпов вакцинации в начале лета.

«Мы практически прозевали, проспали первую половину лета, когда я не знаю, по каким соображениям, искусственно замедлялись темпы вакцинации. Возможно потому, что не была достигнута поставленная президентом цель в 70% к середине июля. А потом, когда увидели, что накопились большие запасы вакцин, и что может быть критика со стороны общественности, тогда стали прыгать выше головы», – отметил он.

Глава государства сказал, что коронавирусом заражаются и привитые, однако уровень их заболеваемости и смертности значительно ниже, чем у непривитых.

«Вакцинация остается самым важнейшим средством, и важно, что у мы должны в масштабе Евросоюза думать о совместных закупках, готовясь к продолжению пандемии», – рассуждал Г. Науседа.

До сих пор как минимум одной дозой вакцины привиты почти 1 млн 787 тыс. человек – 63,9% населения.