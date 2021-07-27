Г. Науседа говорит, что сейчас не видит необходимости вводить чрезвычайное положение

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Чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов в Литву может быть введено лишь в крайнем случае и сейчас необходимости в этом нет, говорит президент Гитанас Науседа.

По его словам, система внутренних дел еще не исчерпала все имеющиеся резервы для обуздания кризиса.

«Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать Министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении», — сказал президент журналистам во вторник на полигоне в Пабраде.

«Так что сегодня я не вижу в этом необходимости», — добавил глава государства.