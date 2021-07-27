Италия продлила режим ЧС из-за COVID-19 до конца года

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Издание Il Fatto Quotidiano пишет, что власти Италии утвердили решение о продлении до 31 декабря режима чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

Как заявил премьер-министр Италии Марио Драги, в настоящий момент экономика Италии «растёт даже быстрее, чем у других стран ЕС», однако в целях сохранения положительной динамики на фоне распространения штамма «дельта» Италии следует «принять меры». По мнению главы правительства, итальянская экономика смогла восстановиться благодаря успешной кампании по вакцинации населения.

Кроме того, в Италии с 6 августа изменятся правила использования «зелёного пропуска». Теперь документ будет необходим для посещения помещений баров и ресторанов, кинотеатров, спортзалов и массовых мероприятий. Для получения пропуска будет достаточно одной дозы вакцины.