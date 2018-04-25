Г.Науседа говорит, что согласен с предложением кабмина объявить 13 января нерабочим днем

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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что согласен с предложением правительства объявить 13 января нерабочим днем.

«Да, я согласен, чтобы 13 января был объявлен нерабочим днем», — сказал Г. Науседа журналистам в Бирштонасе в понедельник.

Кабмин на прошлой неделе одобрил предложение Министерства социальной защиты и труда внести изменения в Заокн о памятных днях и Трудовой кодекс, предусмотрев, чтобы День защитников свободы, 13 января стал праздничным днем. Сейчас он значится в перечне памятных дат.

Окончательное решение должен принять сейм.

Кабмин предлагает объявить 13 января нерабочим днем за счет 2 ноября, Дня поминовения усопших.

Сейчас в Литве 16 праздничных дней. Как отмечает Министерство соцзащиты и труда, Литва входит в число государств-членов Евросоюза, в которых больше всего нерабочих дней.

Согласно подсчетам, один нерабочий день означает для бюджета убыток примерно в 50 млн евро.