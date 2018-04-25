Турция уточнила правила въезда туристов в условиях пандемии

Фото pixabay.com

В АТОР со ссылкой на заявление Минздрава Турции рассказали о правилах въезда туристов в период пандемии.

Если на прибывающем в Турцию рейсе будет обнаружен человек с симптомами COVID-19, ему делают бесплатный ПЦР-тест, результат которого можно получить в течение четырёх часов. При подтверждении диагноза больного направляют в государственный госпиталь, где его лечение должна покрыть страховка, приобретённая перед поездкой. В случае пропуска обратного рейса цену билета также компенсирует страховщик. Если заболевание протекает бессимптомно, пассажира направляют в карантин.

Соседи заболевшего по салону самолёта, прибывшего в Турцию, не будут направляться в карантин. Всем, кто сидел на двух креслах спереди, сзади и по бокам от заболевшего (если больной сидел у прохода — по диагонали спереди и сзади от него) сделают бесплатные тесты и при отрицательном результате они могут продолжить свой отдых.

Если симптомы у туриста появятся на отдыхе в отеле, ему по той же схеме проведут бесплатный тест и отправят в больницу, а тех, кто с ним контактировал, могут изолировать бесплатно в отеле.