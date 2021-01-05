Г. Науседа и А. Дулькис обсудят стратегию и приоритеты вакцинации

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Во вторник министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис и представитель Экспертного совета при правительстве расскажут об очередности вакцинации групп населения от COVID-19.

Стратегия вакцинации перед этим будет обсуждаться и с президентом Гитанасом Науседой.

«Президент во вторник обсудит с министром здравоохранения выработку плана управления пандемией, укрепление мощностей управления пандемией, стратегии вакцинации и улучшение деятельности больниц», — сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Министр здравоохранения А. Дулькис в понедельник сообщил, что уже завершен план вакцинации групп населения от COVID-19.

По его словам, после выработки этого плана останется дождаться вакцины и обеспечить беспереребойную логистику и организационные средства.

В Литве первыми начали прививать медиков, работающих с ковидными пациентами. Ранее сообщалось, что далее планируется привить всех работников больниц, а также скорой помощи и пациентов из основных групп риска. Впоследствии намечается вакцинация медиков, работающих на мобильных пунктах тестирования на коронавирус, пациентов и работников больниц по длительному уходу и домов опеки.

Начать массовую вакцинацию населения в первом квартале этого года вряд ли удастся.