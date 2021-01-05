Вакцинация в ФРГ вызывает критику

В Германии усиливаются критические голоса в адрес правительства по поводу того, как здесь протекает вакцинация против коронавируса. Как передает АЗЕРТАДЖ, в стране считают, что властям не удалось обеспечить население достаточным количеством вакцины.

Газета WELT приводит слова экспертов, называющих ситуацию «полным провалом». Они считают, что на примере Израиля и других стран можно видеть, что при правильной организации процесса вакцинация может идти быстрее. Однако федеральное правительство Германиии не в состоянии внятно объяснить, почему здесь дела идут так медленно, пишет газета, цитируя различных респондентов.

Берлин ожидает поставки к началу февраля около 3 миллионов доз вакцины. Примерно столько же доз прибыли в Германию в прошлом году. Власти надеются, что если вакцина прибудет к назначенному сроку и в необходимом количестве, то тогда есть все шансы выполнить план вакцинации. А план на первом этапе предусматривает ввод около 670 000 доз в неделю.