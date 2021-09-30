Г. Науседа и кронпринесса Дании обсудили двусторонние отношения, вопросы климата

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Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг встретился с находящейся с визитом в стране кронпринцессой Дании Мэри, приезд которой приурочен к юбилею дипломатических отношений Литвы и Дании.

Как информировал офис президента, встречей с представительницей королевской семьи Дании Г. Науседа хотел отметить столетие установления и тридцатилетие восстановления дипотношений между странами, укрепить двусторонние связи с областях экономики, культуры, обороны, образования, науки и пр.

Как утверждает президентское ведомство, Г. Науседа поблагодарил кронпринцессу за вклад датских военных в укрепление безопасности Литвы, стран Балтии и всей Европы – датчане участвуют в Силах расширенного передового присутствия НАТО и в миссии воздушной полиции НАТО.