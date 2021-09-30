TOP,Визиты,Новости,Политика

Г. Науседа и кронпринесса Дании обсудили двусторонние отношения, вопросы климата

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг встретился с находящейся с визитом в стране кронпринцессой Дании Мэри, приезд которой приурочен к юбилею дипломатических отношений Литвы и Дании. 

Как информировал офис президента, встречей с представительницей королевской семьи Дании Г. Науседа хотел отметить столетие установления и тридцатилетие восстановления дипотношений между странами, укрепить двусторонние связи с областях экономики, культуры, обороны, образования, науки и пр.  

Как утверждает президентское ведомство, Г. Науседа поблагодарил кронпринцессу за вклад датских военных в укрепление безопасности Литвы, стран Балтии и всей Европы – датчане участвуют в Силах расширенного передового присутствия НАТО и в миссии воздушной полиции НАТО. 

реклама

«Литовскую Республику и Королевство Дания связывают взаимные дружественные узы, которые мы ценим. Являясь членами Европейского союза (ЕС), мы заинтересованы в укреплении способностей действовать сообща и эффективно как при проведении в жизнь реформ внутри ЕС, так и в обеспечении интересов Европы у нас по соседству и на международной арене», – сказал на встрече глава государства. 

На встрече обсуждались двустороннее и региональное сотрудничество, инициативы по противодействию климатическим изменениям и в сфере «зеленой» экономики. 

Литву и Данию связывает сотрудничество в областях визуального искусства, кино, театра, танца, музыки, архивов, музеев, библиотек.

  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.