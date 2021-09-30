Европол разоблачил группировку наркоторговцев с Балкан

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Европол в координации с правоохранителями из восьми стран раскрыл крупную группу наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Члены группировки были преимущественно из балканских стран и занимались поставками кокаина в Европу. Для разоблачения и задержания группы сотрудничали правоохранители Испании, Хорватии, Сербии, Германии, Словении, Боснии и Герцеговины, Германии, а также США и Колумбии.

«Это была очень мобильная криминальная организация, она имела ячейки в нескольких европейских странах. Ее членами были преимущественно граждане Сербии, Хорватии, Черногории и Словении», — сказано в сообщении.