Саркози приговорили к году тюрьмы

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и приговорили его к году заключения, сообщает телеканал BFM TV.

Суд считает, что Саркози продолжал предвыборные митинги, несмотря на превышение расходов выше установленного законом лимита.

Отмечается, что отбывать срок Николя Саркози будет вне тюрьмы, но с электронным браслетом. При этом на оглашении приговора Саркози отсутствовал.