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Г.Науседа и С.Сквярнялис обсудят ситуацию с коронавирусом

Фото http://www.lrp.lt/

В понедельник президент Литвы Гинатас Науседа и премьер Саулюс Сквярнялис обсудят ситуацию с коронавирусом. 

На встрече в Президентском дворце речь пойдет о сложившейся ситуации с введением карантина, также обещается обсудить план мер по поощрению экономики, сообщил  BNS советник президента Антанас Бубнялис.

В понедельник по всей Литве на две неделе введен карантин, практически закрыты государственные границы страны.

В понедельник Кабмин планирует утвердить пакет меры по поощрению экономики и помощи бизнесу, пострадавшему во время вспышки коронавируса. 

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