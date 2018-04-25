Г. Науседа: инвестированные в оборону миллионы приносят десятикратную выгоду

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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Президент Литвы Гитанас Науседа, посетивший во вторник литовских военных и союзников в Рукле, акцентирует важность инвестиций в оборону и утверждает, что они приносят десятикратную выгоду.

«Когда речь идет о тех миллионах, которые нам, возможно, придется взять в долг, следует понять одну вещь: эти миллионы очень малы в сравнении с теми миллионами, которые партнеры по НАТО готовы нам предоставить, если возникнет такая необходимость», – сказал журналистам Г. Науседа.

«Если мы не будем себя защищать, то никто другой не будет нас защищать. Так эти инвестированные миллионы приносят десятикратную выгоду: нам доверяют партнеры, нам доверяет организация НАТО, и она точно будет выполнять свои обязательства перед нами, если это действительно будет нужно», – сказал президент.

В понедельник Государственный совет по обороне (ГСО) решил предложить государству взять заем в 30 млн евро, с тем, чтобы страна в этом году могла обеспечить выполнение обязательства по ассигнованиям на нужды обороны в размере 2% от внутреннего валового продукта (ВВП).

По словам Г. Науседы, принятые в понедельник решения позволят обеспечить развитие вооруженных сил страны.

«Я могу выразить удовлетворение тем, что преобладает общее понимание того, что перед лицом этих внешних угроз мы должны поступать очень ответственно, уделять должное внимание своей обороне, и поэтому мы точно добьемся уровня военных расходов в 2% от ВВП в этом году, и будем придерживаться намеченного плана повышения этих расходов в ближайшие годы», – сказал президент.