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Правящие готовятся к голосованию по отставке спикера сейма Литвы

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

Правящая коалиция готовится к голосованию по вотуму недоверия председателю литовского парламента Викторасу Пранцкетису, утверждает лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис. 

«Правящая коалиция готовится к такому голосованию. Нам должно хватить голосов», – сказал он в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Для освобождения спикера сейма от обязанностей требуется, чтобы за такое решение проголосовал минимум 71 депутат из 141. 

Правящие «аграрии» уже некоторое время призывают В. Пранцкетиса уйти с поста, поскольку они договорились передать эту должность партнерам по коалиции — Литовской социал-демократической трудовой партии. 

Глава парламента отказывается уходить по собственному желанию.

BNS

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