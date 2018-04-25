Правящие готовятся к голосованию по отставке спикера сейма Литвы

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

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Правящая коалиция готовится к голосованию по вотуму недоверия председателю литовского парламента Викторасу Пранцкетису, утверждает лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис.

«Правящая коалиция готовится к такому голосованию. Нам должно хватить голосов», – сказал он в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Для освобождения спикера сейма от обязанностей требуется, чтобы за такое решение проголосовал минимум 71 депутат из 141.

Правящие «аграрии» уже некоторое время призывают В. Пранцкетиса уйти с поста, поскольку они договорились передать эту должность партнерам по коалиции — Литовской социал-демократической трудовой партии.

Глава парламента отказывается уходить по собственному желанию.

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