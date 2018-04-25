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В Литву прибывает подлодка ВМС Германии

Фото kam.lt

В среду в Клайпедский морской порт прибудет подводное судно Военно-морских сил (ВМС) Германии, сообщило Министерство обороны.

Подлодку U-31 будет сопровождать другое военной судно FGS Oste.

Оба судна в Клайпеде будут гостить до субботы. Их встретит патрульное судно ВМС Литвы Dzukas.

«Посещение Клайпеды германским подводным судном демонстрирует прочные связи вооруженных сил Литвы и Германии, а также твердое единство и солидарность, способствует укреплению мер сдерживания НАТО в регионе, не только на суше, но и на море», – цитируются в пресс-релизе министерства слова замминистра обороны Витаутаса Умбрасаса. 

Командование подводного судна и сопровождающая делегация побывают у мэра Клайпеды, руководства ВМС Литвы, состоятся официальные мероприятия. 

В предыдущий раз германское подводное судно швартовалось в Клайпеде в 2001 году. 

BNS

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