В Литву прибывает подлодка ВМС Германии

Фото kam.lt

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В среду в Клайпедский морской порт прибудет подводное судно Военно-морских сил (ВМС) Германии, сообщило Министерство обороны.

Подлодку U-31 будет сопровождать другое военной судно FGS Oste.

Оба судна в Клайпеде будут гостить до субботы. Их встретит патрульное судно ВМС Литвы Dzukas.

«Посещение Клайпеды германским подводным судном демонстрирует прочные связи вооруженных сил Литвы и Германии, а также твердое единство и солидарность, способствует укреплению мер сдерживания НАТО в регионе, не только на суше, но и на море», – цитируются в пресс-релизе министерства слова замминистра обороны Витаутаса Умбрасаса.

Командование подводного судна и сопровождающая делегация побывают у мэра Клайпеды, руководства ВМС Литвы, состоятся официальные мероприятия.

В предыдущий раз германское подводное судно швартовалось в Клайпеде в 2001 году.

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