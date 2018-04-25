TOP,Сегодня в мире

Суд Болгарии разрешил строительство Турецкого потока

Фото turkstream.info

Верховный административный суд Болгарии сообщил о прекращении производства по делу, связанному со спором о выборе подрядчика для строительства участка газопровода Турецкий поток на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщается, суд оставил без рассмотрения поданную консорциумом «Газовое развитие и расширение в Болгарии» жалобу на решение Комиссии о защите конкуренции, в соответствии с которым подрядчиком должен стать итальяно-саудовский консорциум Arkad.

В определении суда указано, что жалоба была оставлена без рассмотрения в связи с отсутствием у исца «воли к обжалованию», подтверждением чего стал письменный запрос к болгарскому филиалу компании — участницы консорциума Completions Development, которая, в свою очередь, аффилирована с Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского.

В свою очередь, издание Радио Болгария отмечается, что Верховный админ суд своим решением разрешил строительство Турецкого потока через территорию страны.

Напомним, 19 ноября 2018 года Эрдоган и Путин запустили первую нитку газопровода Турецкий поток, которая проходит по дну Черного моря. В декабре на территории Турции началось строительство наземной части Турецкого потока.

Последние новости

default image
И. Розова: контакты с дипломатами РФ были неформальными, но не личными

Подробнее...
default image
Г. Науседа: рождается новая политическая культура

Подробнее...
default image
Испания вынуждена провести четвертые всеобщие выборы

Подробнее...
default image
Завершены раскопки на горе Гедиминаса в Вильнюсе

Подробнее...
default image
В Нью-Йорке открылась 74-я сессия Генассамблеи ООН

Подробнее...
default image
Датский муниципалитет вводит четырехдневную рабочую неделю

Подробнее...
default image
Комитет рассмотрел вопросы связей И. Розовой: импичмент не рассматривается

Подробнее...
default image
Правящая коалиция начнет переговоры с новой фракцией в сейме Литвы

Подробнее...
default image
В Германии начало работу новое командование НАТО

Подробнее...
default image
Суд Болгарии разрешил строительство Турецкого потока

Подробнее...
default image
В Литву прибывает подлодка ВМС Германии

Подробнее...
default image
Правящие готовятся к голосованию по отставке спикера сейма Литвы

Подробнее...
default image
Г. Науседа: инвестированные в оборону миллионы приносят десятикратную выгоду

Подробнее...
default image
В США смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и РФ

Подробнее...
default image
В Португалии сотни школ закрыты в связи с забастовкой

Подробнее...
default image
Линкявичюс: соглашения Беларуси с РФ отрицательно отразятся на Литве

Подробнее...
default image
ЦРУ готовила птиц-шпионов в годы холодной войны

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудит с Кабмином, профсоюзами и бизнесом задачи осенней сессии сейма

Подробнее...
default image
В зоопарке Тайваня панд кормили лунными пряниками

Подробнее...
default image
Правительства Литвы и Польши планируют совместное заседание

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600