Суд Болгарии разрешил строительство Турецкого потока

Фото turkstream.info

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Верховный административный суд Болгарии сообщил о прекращении производства по делу, связанному со спором о выборе подрядчика для строительства участка газопровода Турецкий поток на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщается, суд оставил без рассмотрения поданную консорциумом «Газовое развитие и расширение в Болгарии» жалобу на решение Комиссии о защите конкуренции, в соответствии с которым подрядчиком должен стать итальяно-саудовский консорциум Arkad.

В определении суда указано, что жалоба была оставлена без рассмотрения в связи с отсутствием у исца «воли к обжалованию», подтверждением чего стал письменный запрос к болгарскому филиалу компании — участницы консорциума Completions Development, которая, в свою очередь, аффилирована с Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского.

В свою очередь, издание Радио Болгария отмечается, что Верховный админ суд своим решением разрешил строительство Турецкого потока через территорию страны.

Напомним, 19 ноября 2018 года Эрдоган и Путин запустили первую нитку газопровода Турецкий поток, которая проходит по дну Черного моря. В декабре на территории Турции началось строительство наземной части Турецкого потока.

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