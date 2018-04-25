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Г.Науседа: коронавирус снижает физические возможности разведки

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Г.Науседа: коронавирус снижает физические возможности разведки

Фото lrp.lt/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гинатас Науседа говорит, что в результате ограничений передвижения людей из-за коронавируса возможности России вести физический шпионаж против Литвы снизились, однако вместе с этим возрастает риск для электронного пространства и сетей связи.

 Глава государства сказал это в среду после встречи с руководством разведывательных служб Литвы.

Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, в свою очередь, сказал, что разведка наблюдает вызывающие обеспокоенность тенденции в информационном пространстве, когда преследуется цель снизить доверие к решениям органов власти Литвы.

«В настоящее время мы наблюдаем активизацию преимущественно российских разведслужб. Если из-за вспышки коронавируса заметно снизились возможности для физической разведки в результате ограничения контактов, то всё переносится в электронное пространство и, наверное, изменение режима нашей работы, перенос разговоров на удалённую основу только увеличивают уязвимость наших сетей и естественный интерес устраивать интервенции в наши сети», – сказал на пресс-конференции Г. Науседа.

«Пока я не могу сказать, что активность велика, но есть усилия подготовительного характера», – добавил глава государства.

Президент также обратил внимание на то, что в последнее время в Литве были предприняты дезинформационные атаки.

Дипломатическое ведомство Евросоюза (ЕС) в этом месяце предупредило, что    государственные российские СМИ проводят кампанию дезинформации о коронавирусе на Западе, чтобы обострить кризис в странах Запада и подорвать доверие обществ к системам здравоохранения стран.

В Литве в этом году было зафиксировано несколько случаев взлома интернет-порталов и рассылки по электронной почте фейковых новостей о влиянии деятельности военнослужащих США на распространение коронавируса.

«Я считаю, что нам следует очень серьёзно наблюдать за пространством и фиксировать все такие высказывания или попытки повлиять на наше общество, вынуждая сомневаться в государстве, в принятых правительством решениях, в решениях президента», – сказал Д. Яунишкис.

«Давайте не будем исключать, что эти кибернетические атаки и информационные атаки в дальнейшем будут только усиливаться. Как только стабилизируется весь этот кризис, будут попытки повлиять на наше государство через информационное пространство. Мы фиксируем, наблюдаем, анализируем и готовим ответ», – сказал глава ДГБ.

И президент, и глава ДГБ подчеркнули, что невзирая на определённые ограничения во время карантина, литовская разведка готова должным образом выполнять свои задачи.

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Анатолий Лавритов

Это ли главное на сегодняшний день в республике?Надвигается экономический кризис в мире, а тут ещё и пандемия, уносящая жизни людей и оставляющая государствам с карантинными мерами, наплыв уехавших на заработки в страны ЕС с увеличением числа безработных.Ни разведка, ни контрразведка этим заниматься не будут и поэтому доводят до главы государства… Читать далее/ Toliau

Ты должен войти чтобы голосовать0Ты должен войти чтобы голосовать  Ответить/ Atsakyti
2020-03-25 17:07
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