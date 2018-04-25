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Коронавирус в Израиле: трое умерших, 1930 заразившихся коронавирусом

Nuotrauka www.pixabay.com

Во вторник, 24 марта, около 22 час. министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 1930 заболевших COVID-19 (283 человека в течение дня). Трое заболевших умерли, двое — за последние сутки.

34 человека в тяжелом состоянии, 47 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 53 человека выздоровели и после двух отрицательных тестов на коронавирус были выписаны из больниц.

Большинство заболевших госпитализированы. 652 болеют в домашних условиях, 161 – в специально оборудованных помещениях гостиниц. Более 71000 израильтян в настоящее время находятся на карантине (всего через карантин прошли более 135,5 тысяч израильтян).

Следует учитывать, что значительный рост числа выявленных больных идет на фоне увеличения числа тестов на коронавирус.

Вечером 24 марта состоялась телефонная конференция, на которой члены правительства обсуждали введение новых мер по сдерживанию распространения коронавируса. Согласно утечкам в СМИ, правительство обсуждает возможность отмены общественного транспорта, а также ввести новые ограничения на передвижение граждан: радиус прогулки будет ограничен 100 метрами от дома. Можно будет выходить только за продуктами и лекарствами.

NEWSru.com.il

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