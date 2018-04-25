Коронавирус подтверждён у сотрудника сейма Литвы

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Коронавирус подтверждён у одного работника канцелярии сейма Литвы, сообщил в среду парламент.

«Меня информировали, что человек общался с очень ограниченным числом других людей, то есть нет вероятности широкого распространения. Сейчас даются задания выяснить, с кем общалась, а также с кем потом общались контактёры», – сказала BNS первый вице-председатель сейма Рима Башкене.

Вице-спикер сказала, что, по её данным, коронавирусом заразилась сотрудница, которая побывала в личной поездке.

По словам Р. Башкене, сотрудница сейма вернулась из-за рубежа 10-11 марта, она пришла на работу во время пленарных заседаний 17 марта.

«17 марта был день заседаний, и она была на работе и контактировала и с членом сейма, здесь обеспокоенность огромная. В данном случае, на мой взгляд, нужно было думать о том, чтобы после возвращения из поездки не участвовать в заседаниях все 14 дней», – сказала Р. Башкене.

«Период самоизоляции в 14 дней не был отбыт и это показывает, что каждый из нас должен быть очень ответственным», – отметила вице-председатель парламента.

В сообщении говорится, что канцелярия установила контакты работника, от которого могла исходить угроза распространения заболевания, в помещениях парламента, их несколько.

Те, у кого был контакт с этим работником, которые работали с ним на одном этаже или пользовались общими помещениями, будут информированы лично.

В сообщении говорится, что сейчас работа комитетов, комиссий и канцелярии сейма по возможности организована на дистанционной основе.

В следующий вторник в сейме пройдут пленарные заседания, но члены сейма придут в зал только проголосовать, а внесение законопроектов, их обсуждение смогут наблюдать из своих кабинетов.

В Литве коронавирус установлен более чем у 250 человек, четыре человека умерли.