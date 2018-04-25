В ЕС резко выросли продажи нелегальных лекарств

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В странах Евросоюза резко выросли продажи нелегальных лекарств и медицинских средств через Интернет в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом заявила в видеообращении президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«По данным агентств Евросоюза, количество киберпреступлений возросло. Впечатляет количество поддельных лекарств, спреев для дезинфекции и «чудодейственных лекарств», которые продаются онлайн. Мы сотрудничаем с правительствами стран-членов, чтобы противодействовать этому и обезопасить наших граждан», – сказала фон дер Ляйен.

По ее данным, что в рамках глобальной спецоперации с участием Европола за последние несколько недель изъяли 4,4 млн единиц медсредств незаконного происхождения, разоблачили 37 организованных преступных групп, 121 человек арестованы. В рамках спецоперации заблокировали 2500 ссылок на сайты и в соцсетях.