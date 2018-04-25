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TOP,Новости,Политика

Г.Науседа: Литва доверяет Вашингтону, невзирая на ситуацию в Сирии

Фото Президентура/Робертаса Дачкуса

Президент Гитанас Науседа утверждает, что Литва по-прежнему доверяет США, невзирая на ситуацию в Сирии, где американцы своим уходом сделали возможным наступление сил Турции на союзников Вашингтона – курдов.

Глава государства также выразил мнение, что достижение размещения военного контингента США в Литве на постоянной основе все еще реально.

Президент США Дональд Трамп перед турецким вторжением в Сирии заявил, что в районе операции больше не будет американских военных. Критики решения вывести военных США говорят, что президент бросил давних союзников.

Курды были одними из важнейших союзников Вашингтона в борьбе с группировкой «Исламское государство». Турция считает курдские боевые группы террористическими.

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Отвечая на вопрос, какие уроки из решения США оставить союзников могла бы извлечь Литва, Г. Науседа на пресс-конференции сказал, что и в дальнейшем не сомневается в обязательствах американцев.

«Не нужно делать из этого какие-то уроки. Как вы прекрасно понимаете, политика США – дело самих США, мы все же трактуем США как очень ответственного партнера, который до этой поры не позволял нам сомневаться в надежности своих обязательств по отношению к Литве», – сказал во вторник президент.

Он утверждал, что рад крепнущему военному сотрудничеству между Литвой и США и подчеркнул, что на этой неделе в Литву на полгода прибыло полтысячи американских военных.

По словам президента, успех соседней Польши, которой удалось убедить Вашингтон разместить несколько тысяч военных США в этой стране на постоянной основе показывает, что это возможно и в Литве.

«Это реальное стремление и оно достижимо в условиях последовательного сотрудничества. Что мы и будем делать в дальнейшем», – сказал Г. Науседа.

В ответ на аннексию Россией Крыма с 2014 до 2017 года в Литве была размещена рота военных США (около 200 человек). Это подразделение, размещенное на основе постоянной ротации, вывели после того, как в Литве был дислоцирован батальон НАТО под командованием Германии.

Вооруженные силы Турции почти неделю назад перешли границу Сирии и продвигаются внутрь, в северную часть страны. Турция утверждает, что хочет создать буферную зону от курдов и боевиков «Исламского государства».

Г. Науседа сказал, что с беспокойством наблюдает за осложняющейся ситуацией, и выразил надежду, что политические и дипломатические меры по урегулированию конфликта еще не исчерпаны.

«Нам хочется верить, что президент США найдет способы убедить турецкую сторону прекратить эту кровавую агрессию и вернуться к нормальному и цивилизованному пути решения проблемы», – сказал глава государства.

Евросоюз осуждает наступление Турции и предупреждает, что оно может спровоцировать гуманитарную катастрофу и навредить борьбе с «Исламским государством».

BNS
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