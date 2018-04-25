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В понедельник в Вильнюсе был поставлен тепловой рекорд

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

В понедельник в литовской столице был побит державшийся 101 год рекорд тепла дневной температуры, сообщила Литовская гидрометеорологическая служба.  

Четырнадцатого октября воздух прогрелся до 20,5 градусов тепла – на полградуса больше, чем прежний тепловой рекорд, зафиксированный в 1918 году. 

По сообщению метеорологов, в понедельник также были зафиксированы тепловые рекорды и в других городах Литвы. 

Теплее всего 14 октября было в Варене, где зафиксировано 21,9 градуса тепла, что на полтора градуса больше, чем в прошлом году. 

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В ближайшие дни синоптики прогнозируют по-осеннему теплую погоду – местами столбик термометра поднимется до 19 градусов. 

BNS
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