Г. Науседа: Литва поддерживает демократические реформы в Молдавии

Литовский президент Гитанас Науседа завил, что Литва поддерживает демократические реформы в Молдавии и стремление этой страны к евроатлантической интеграции.
Об этом он заявил после видеозвонка с президентом Молдавии Майей Санду.
«Результаты президентских выборов в Молдавии показали, что жители страны надеются на перемены. Мы твердо поддерживаем инициированную президентом повестку демократических реформ, особенно исполнение правосудия, борьбу с коррупцией», – отмечается в распространенном в среде пресс-релизе президента.
Глава государства сказал, что и далее будет стремиться сплачивать руководителей Европейских стран, поддерживающих президента Молдавии, и ее инициативы по демократическим изменениям в стране.
По информации президентской администрации, в декабре 2020 года Г. Науседа инициировал декларацию с главами Латвии, Эстонии, Чехии, Польши, Румынии и Словакии, в которой выражалась поддержка инициатив М. Саду по укреплению демократических ценностей, основных свобод и принципов правового государства в стране.
Лидеры Литвы и Молдавии также обсудили повестку политики Восточного партнерства Евросоюза, готовность к предстоящему в этом году саммиту Восточного партнерства и прогресс вакцинации в странах.
Г. Науседа призвал молдавского лидера выступить с активной позицией по укреплению отношений с ЕС, а также по дальнейшему развитию активного сотрудничества с другими государствами Восточного партнерства, а также при формировании общего видения и представительстве в органах ЕС.
Кроме того, литовский руководитель ранее на уровне ЕС подчеркивал вопрос доступности вакцин для государств Восточного партнерства.
«Предложенный Еврокомиссией механизм, который обеспечивает поставки вакцин в соседние с ЕС страны, особенно в страны Восточного партнерства, мог бы стать новым прорывом в укреплении связей между ЕС и соседними странами», – отметил он.
Президенты также обсудили меры по борьбе с последствиями пандемии в экономике, особенно среди малого и среднего бизнеса, договорились о том, что имеет смысл более интенсивно сотрудничать в борьбе с дезинформацией, кибернетическими и гибридными угрозами.
Молдавский президент пригласила Г. Науседу посетить Молдавию, как только обстоятельства позволят реализовать этот визит.
Весной президент Литвы планирует посетить все страны ассоциативного Восточного партнерства – Украину, Грузию и Молдавию.
М. Санду была избрана президентом Молдавии в ноябре прошлого года.