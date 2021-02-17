Г. Науседа: Литва поддерживает демократические реформы в Молдавии

По информации президентской администрации, в декабре 2020 года Г. Науседа инициировал декларацию с главами Латвии, Эстонии, Чехии, Польши, Румынии и Словакии, в которой выражалась поддержка инициатив М. Саду по укреплению демократических ценностей, основных свобод и принципов правового государства в стране.

Лидеры Литвы и Молдавии также обсудили повестку политики Восточного партнерства Евросоюза, готовность к предстоящему в этом году саммиту Восточного партнерства и прогресс вакцинации в странах.

Г. Науседа призвал молдавского лидера выступить с активной позицией по укреплению отношений с ЕС, а также по дальнейшему развитию активного сотрудничества с другими государствами Восточного партнерства, а также при формировании общего видения и представительстве в органах ЕС.

Кроме того, литовский руководитель ранее на уровне ЕС подчеркивал вопрос доступности вакцин для государств Восточного партнерства.

«Предложенный Еврокомиссией механизм, который обеспечивает поставки вакцин в соседние с ЕС страны, особенно в страны Восточного партнерства, мог бы стать новым прорывом в укреплении связей между ЕС и соседними странами», – отметил он.

Президенты также обсудили меры по борьбе с последствиями пандемии в экономике, особенно среди малого и среднего бизнеса, договорились о том, что имеет смысл более интенсивно сотрудничать в борьбе с дезинформацией, кибернетическими и гибридными угрозами.

Молдавский президент пригласила Г. Науседу посетить Молдавию, как только обстоятельства позволят реализовать этот визит.

Весной президент Литвы планирует посетить все страны ассоциативного Восточного партнерства – Украину, Грузию и Молдавию.

М. Санду была избрана президентом Молдавии в ноябре прошлого года.