Г. Науседа: между А. Меркель и А. Лукашенко не было никаких соглашений о квотах мигрантов

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В беседах канцлера Германии Ангелы Меркель с авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко не было никаких договоренностей о вероятном распределении нелегальных мигрантов, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

Он сказал, что в пятницу обсудил по телефону с канцлером Германии конкретные детали ее бесед с А. Лукашенко.

«Мы обсудили эти две беседы, которые состоялись с А. Лукашенко, потому что я хотел очень точно знать, о чем шла речь, какие были взяты обязательства или наоборот – в отношении чего не было взято никаких обязательств, чтобы мы опровергли те мифы, которые сейчас по-всякому развиваются», – сказал в понедельник журналистам Г. Науседа во время посещения военных, которые служат на границе.

«Я хочу сказать совершенно ясно: никакого распределения – 5 тыс. мигрантов, 2 тыс. мигрантов, никаких соглашений по этому вопросу не было. Целью германского канцлера было разрешение гуманитарного кризиса, и разрешить его можно прежде всего, прекращая новые полеты в Минск и поощряя полеты, чтобы забрать мигрантов в страну происхождения или на родину. Делается и то, и другое, и делается вполне успешно», – отметил президент.

И все же Г. Науседа подчеркнул, что в общении с А. Лукашенко необходимо переходить к «многосторонним контактам» на уровне Европейского союза (ЕС).

«Пришло то время, когда от двусторонних контактов нужно переходить к многосторонним контактам, чтобы не было каких-то подозрений, что что-то делается у кого-то за спиной. И эту задачу прекрасно могли бы выполнить институции ЕС не на политическом, а на техническом уровне», – сказал Г. Науседа.

По его словам, упомянутые «технические переговоры» должны начаться уже вскоре, а Литва постарается активно в них участвовать, а также будет требовать, чтобы «нас заранее информировали, чтобы было четко известны красные линии, о которых мы говорим».

«И чтобы и речи не было ни о каком признании белорусского президента, называющего себя президентом. Сегодня это человек, не победивший на выборах, сфальсифицировавший выборы, и в этом смысле ничего нового не произошло, так что и оценка нашей ситуации нисколько не изменилась», – сказал глава Литвы.

На вопрос, как снижение температуры воздуха могло бы сказаться на потоках мигрантов, он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от позиции Минска.

«Одно могу сказать, что на поведение этого человека, который все это организует, температура не влияет», – заметил Г. Науседа.