В Германии уверены, что «Северный поток — 2» начнет работать

Фото Nord Stream 2

Немецкие политологи не сомневаются, что задержка с сертификацией Берлином газопровода «Северный поток — 2» носит временный характер. По их мнению, запуск энергетическокго проекта можно считать неизбежным.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эту мысль, с которой согласны очень многие немецкие эксперты, обобщил экс-советник правительства ФРГ Александр Рар. В своем интервью Youtube каналу «Sputnik» он отметил, что доля российского газа в Европе растёт с каждым годом, и уже сейчас она составляет более половины потребляемого топлива. Страны, считающие себя монополистами, мешают старту проекта, но остановить работу магистрального потока невозможно.

По мнению политолога, США категорически против дружеских отношений между Россией и Германией. Эксперт уверен, что нет обстоятельств, способных повлиять на сертификацию газопровода. Как бы ни старались противники «Северного потока — 2», проект вскоре начинает действовать, стоит лишь немного запастись терпением, считает он.