В Чехии ввели локдаун для непривитых от COVID-19

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Власти Чехии с 22 ноября по февраль 2022 года ввели локдаун для непривитых людей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщается на сайте правительства Чехии.

Так, с 22 ноября люди, не прошедшие вакцинацию и не имеющие справку о перенесенной в течение последних 180 дней болезни, не смогут посещать заведения общепита, включая открытые террасы, фитнес-центры, музеи, заведения сферы предоставления услуг, массовые мероприятия, включая свадьбы и похороны.

Работодателей обязали проводить еженедельное тестирование непривитых сотрудников. Также правительство рекомендовало владельцам компаний и руководителям госучреждений перевести максимальное количество сотрудников на режим удаленной работы. Власти обещали работодателям возместить ущерб, который возникнет в период локдауна.

Как сообщает ТАСС, в Чехии, население которой составляют 10,7 млн граждан, на прошлой неделе в течение двух дней фиксировались максимальные показатели новых случаев заражения ковидом за пандемию — почти по 23 тыс. в день. Общее число инфицированных COVID-19 за время пандемии в республике достигло 1 995 291. Из них вылечились 1 760 057 человек, от осложнений умерли 32 079 жителей.

27 декабря 2020 года в стране началась вакцинация от коронавируса. Иммунизацию завершили 6 248 887 жителей. В Чехии применяют вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.