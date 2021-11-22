В ВОЗ требуют «срочных мер» для Европы

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в Европе. Там ожидают увеличение числа смертей от болезни. Об этом пишет BBC.

В частности, директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге заявил, что к марту в странах ЕС может быть зарегистрировано еще дополнительных 500 000 смертей связанных с коронавирусом, если не будут приняты срочные меры.

Он отметил, что жесткое соблюдение масочного режима «может существенно помочь».

Заявление было сделано на фоне информации о том, что несколько европейских стран поинформировали о рекордно высоком уровне заражения и возврату к локдауну.

Доктор Клюге сказал, что на распространение заболеваемости также влияют такие факторы как зимний сезон, недостаточный охват вакцинацией и преобладание более заразного штамма Дельта.

Он призвал к более активной вакцинации и реализации основных мер общественного здравоохранения и новых методов лечения, которые помогут противостоять распространению коронавируса.