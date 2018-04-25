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Г.Науседа на ГА ООН отметил продолжающуюся агрессию со стороны России

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Россия продолжает попытки дестабилизировать соседние страны, продолжаются «ужасающие военные действия России против Украины», заявил в четверг вечером на заседании Генеральной ассамблеи ООН лидер Литвы Гитанас Науседа.

В своём первом выступлении в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке президент Литвы подчеркнул, что «международное право часто является последним барьером, отделяющим наши страны от непредсказуемого и, следовательно, опасного хаоса».

«К сожалению, Европа больше не является исключением для многих кризисов в мире. Незаконное применение силы и грубые нарушения принципов суверенитета, независимости и территориальной целостности стали частью повседневной жизни Европы», — сказал Г.Науседа.

«Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, подпитываемая слабой реакцией международного сообщества на агрессию 2008 года против Грузии, пытается ещё больше дестабилизировать соседние страны. Ужасные военные действия России против Украины продолжаются уже пять лет», — отметил президент.

Он подчеркнул, что Литва решительно осуждает это продолжающееся нарушение международного права, и напомнил «стране-агрессору, что она должна соблюдать положения Устава Организации Объединённых Наций, Хельсинкского заключительного акта и двусторонних соглашений с Украиной».

Президент Литвы повторил, что страна будет и впредь поддерживать независимость Грузии и Украины, никогда не признает аннексию Крыма, равно как и оккупацию Абхазии и Южной Осетии.

«Некоторые политические лидеры выдвигают идею создания нового геополитического пространства от Атлантического океана до Владивостока, в которое войдёт и Россия. Идея интересная, но разве мы для её реализации общую основу? У нас есть общие ценности? Ответ — нет!»- сказал Г. Науседа.

Он утверждал, что страны должны «не поддерживать союзы, в которых одни государства становятся субъектами истории, а другие — просто объектами».

«Россия по сей день не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие. Может ли это измениться? Да! Мы были бы первыми, кто приветствовал бы такие изменения — демократическая Россия, которая уважает международное право и суверенитет других стран», — подчеркнул Г.Науседа.

BNS

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