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В НАТО назвали нереальным предложение России о моратории на РСМД

Photo by Peer.Gynt on Foter.com / CC BY-SA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил письмо от властей России с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), однако считает это «нереальным, поскольку Москва развернула ракету SSC-8». Об этом корреспонденту ТАСС заявила в среду представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

«Мы можем подтвердить, что генеральный секретарь НАТО получил письмо от российских властей», — сказала она, заявив при этом, что предложение Москвы нереально осуществить. «Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 [классификация НАТО для ракеты 9М729] в нарушение ДРСМД. До тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением», — утверждала она.

Лунгеску в очередной раз заявила, что Россия якобы «несет единоличную ответственность за распад Договора о РСМД». «Союзники по НАТО провели собственную оценку российской ракеты SSC-8 и пришли к выводу, что она нарушает Договор о РСМД. В течение более чем шести лет союзники пытались вернуть Россию к соблюдению ДРСМД, но Россия продолжала разрабатывать и развертывать SSC-8 в нарушение договора», — считает представитель НАТО.

По ее словам, «все союзники согласились с тем, что ответные меры НАТО будут взвешенными, ответственными и скоординированными». «Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений и не намерены развертывать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования. Союзники по-прежнему твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению», — добавила она.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. По данным издания, российский лидер направил такие же послания целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю. Кроме того, письмо получили, по информации газеты, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

2 августа США вышли из ДРСМД. Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США 18 августа новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

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