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Г.Науседа надеется на решительность лидеров ЕС в ответе на угрозы со стороны России

  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа надеется на решительность лидеров Европейского Союза в ответе на угрозы со стороны России.  

По сообщению президентской администрации, в среду на закрытой дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Г. Науседа напомнил об угрозе России, «выражающейся в кибернетических, информационных атаках, манипуляции историческими фактами». В своей речи он также акцентировал «агрессию России в Украине и Грузии, к которой нельзя относиться терпимо», где, по словам президента, стремятся заморозить конфликты, а не решать их.  

«Европейский Союз смело и решительно высказался в вопросе климатических изменений, такую же решимость мы ждем и в ответе на российскую угрозу», – сказал руководитель страны.

Он призвал лидеров стран ЕС «не скрываться за такими громкими фразами, как «европейский стратегический суверенитет», а дать этим словам основания – увидеть истинные вызовы, с которыми сталкивается ЕС, и решительно их преодолеть».

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По словам президента, государства Евросоюза не могут быть снисходительны к тем, кто не соблюдает верховенство международного права, принципы сохранения мира, суверенитета стран. 

В своей речи Г. Науседа упомянул и продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке, акцентируя важную роль Евросоюза как «объединяющего и уполномочивающего модератора». Руководитель страны призвал укреплять отношения ЕС с США, а также сохранять близкие связи с Соединенным Королевством, особенно в сфере безопасности и обороны.

«Сила Евросоюза заключается в единстве и компромиссе между интересами страны. Мы все согласны с тем, что будем лишь настолько сильнее, насколько сможем пожертвовать личные интересы ради большей цели – мира, безопасности, сохранения природы, борьбы с климатическими изменениями, единства и стабильности ЕС», – подчеркнул Г. Науседа.

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