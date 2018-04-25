Г.Науседа надеется на решительность лидеров ЕС в ответе на угрозы со стороны России

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа надеется на решительность лидеров Европейского Союза в ответе на угрозы со стороны России.

По сообщению президентской администрации, в среду на закрытой дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Г. Науседа напомнил об угрозе России, «выражающейся в кибернетических, информационных атаках, манипуляции историческими фактами». В своей речи он также акцентировал «агрессию России в Украине и Грузии, к которой нельзя относиться терпимо», где, по словам президента, стремятся заморозить конфликты, а не решать их.

«Европейский Союз смело и решительно высказался в вопросе климатических изменений, такую же решимость мы ждем и в ответе на российскую угрозу», – сказал руководитель страны.

Он призвал лидеров стран ЕС «не скрываться за такими громкими фразами, как «европейский стратегический суверенитет», а дать этим словам основания – увидеть истинные вызовы, с которыми сталкивается ЕС, и решительно их преодолеть».