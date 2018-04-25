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TOP,Новости,Политика

Г.Науседа накануне встречи «нормандской четверки» критикует РФ

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Литовский президент Гитанас Науседа накануне встречи «нормандской четверки» в Париже выразил твердую поддержку Украине и призвал оказывать международное давление на Россию.

Глава государства похвалил «лидерство и амбицию» Украины добиваться мира в Восточной Украине, но вместе с тем подчеркнул, что поддерживаемые Россией вооруженные группировки до сих пор нарушают перемирие.

«В преддверии встречи в «нормандском формате» мы твердо поддерживаем суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Мы видим лидерство и амбицию Украины добиваться мирного разрешения российско-украинского конфликта. Мы надеемся, что предстоящая в понедельник встреча лидеров в «нормандском формате» будет способствовать окончанию войны на Донбассе», – сказал Г. Науседа для присланного BNS комментария.

«Между тем поддерживаемые Россией вооруженные группировки постоянно нарушают договоренность о прекращении огня, на востоке Украины по-прежнему гибнут украинские военные, от обстрелов страдают мирные жители. Очень важно поддерживать международное давление на Россию с той целью, чтобы она выполняла обязательства по Минским соглашениям», – добавил президент.

В понедельник в Париже состоится встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Восточной Украине.

В нем примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Начавшийся в 2014 году военный конфликт между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами уже унес более 13 тысяч жизней.

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