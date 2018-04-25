Г. Науседа: необходимо обеспечить возможность воспользоваться избирательным правом

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Необходимо обеспечить, чтобы избиратели могли воспользоваться правом голосования, заявил накануне воскресных парламентских выборов президент Литвы Гитанас Науседа.

Во вторник по конференц-звонку президент обсудил подготовку к выборам и ход уже начавшегося досрочного голосования с председателем Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаурой Матийошайтите и главой общественной организации «Белые перчатки» (Baltosios pirstines) Марией Шарайте.

Как сообщила администрация президента, во время беседы обсуждалось досрочное голосование на парламентских выборах, возможные нарушения и их превенция. Президент интересовался тем, какие дополнительные меры безопасности применяются в связи с угрозой коронавируса, и как проходит подготовка к основному дню голосования – воскресенью.

«Необходимо обеспечить, чтобы выборы проходили слаженно, и чтобы граждане могли воспользоваться правом голосования», – отметил руководитель страны.

Президент обратил внимание на вяло идущую регистрацию для голосования избирателей, находящихся на изоляции по причине заболевания коронавирусом или контактов с заболевшими. Глава Литвы поинтересовался, было ли сделано все, чтобы люди, находящиеся в самоизоляции своевременно получили информацию о возможности голосовать на дому.

Как отмечается в сообщении президентской администрации, глава ГИК обеспечила, чтобы лица, которые изолировались на территории своего избирательного участка, могли предоставить заявления о голосовании на дому до субботы включительно.

Парламентские выборы состоятся 11 октября, с понедельника по четверг проходит досрочное голосование.