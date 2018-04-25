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Очередная революция. Что происходит в Киргизии

Фото pixabay.com

За последние 15 лет в Киргизии происходит уже третья революция. Люди вышли на улицы протестовать против возможных фальсификаций на парламентских выборах и после столкновений с полицией захватили правительственные здания, а также выпустили из тюрем лидеров оппозиции.

Захват зданий

Участники акции протеста в Бишкеке, не согласные с итогами парламентских выборов, в ночь на 6 октября захватили Белый дом, в котором расположены парламент и администрация президента Киргизии. В здании произошел пожар. Митингующие взломали двери кабинетов депутатов, сломали оргтехнику и вынесли книги, сувениры, ценные вещи.

Затем демонстранты отправились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где после переговоров с силовиками освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, ранее приговоренного к 11 годам лишения свободы. Также из колонии был освобожден бывший премьер Киргизии Сапар Исаков, осужденный на 15 лет за коррупцию.

К утру стало известно, что протестующие также захватили здания мэрии Бишкека и правительства Киргизии.

По последним данным, в результате столкновений пострадали 590 человек, 150 из них госпитализированы. Известно об одном погибшем.

Что дальше

Оппозиционеры назначили нового коменданта Бишкека, а также главу Государственного комитета национальной безопасности. Бывший депутат Алмамбет Шыкмаматов сообщил, что стал новым генпрокурором; он отменил результаты парламентских выборов, а также пообещал арестовать “всех причастных к масштабным фальсификациям” на выборах. 

Оппозиция намерена отстранить от должности президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Также оппозиционеры выступают за принятие новой Конституции страны.

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Он призвал оппозиционные партии убрать своих сторонников с улиц, а также объявил, что отдал силовикам приказ не открывать огонь по протестующим.

Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов, из-за которых собственно и начались массовые протестные акции. 

Причины революции

Главными причинами протестов в Бишкеке является бедность, экономический упадок, большая коррупция и бездействие власти в борьбе с коронавирусом.

Кыргызстан является парламентско-президентской республикой и формально парламент контролирует исполнительную власть, а президент — силовой блок и иностранные дела.

Значительная часть населения была недовольна, что три пропрезидентские партии, несмотря на все проблемы, получили большинство в парламенте. Оппозиция обвинила эти партии в махинациях, подкупе избирателей и применении админресруса.

Действующий созыв парламента может собраться в ближайшее время, чтобы передать исполнительную власть оппозиционным партиям. Лидеры оппозиции сейчас популярны среди населения, но они не являются новыми лицами, уже давно в политике и преимущественно занимали руководящие должности.

Поэтому местные эксперты и журналисты не исключают, что третья революция не поможет изменить политику кардинально и новые руководители будут не слишком отличаться от предшественников.

korrespondent.net

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