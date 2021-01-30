Г. Науседа номинировал С. Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Президентский офис отказался комментировать BNS информацию о номинировании С. Тихановской.

«Мы не будем комментировать информацию по Нобелевской премии мира», — сказал в субботу BNS советник президента Ридас Ясюлёнис.

38-летняя С. Тихановская в августе прошлого года участвовала в выборах президента Беларуси. Она выдвинула свою кандидатуру после того, как режим арестовал ее мужа, собиравшегося баллотироваться на выборах.

Режим объявил, что на выборах победил Александр Лукашенко, однако оппозиция и Запад заявили, что результаты были сфальсифицированы, в Беларуси начались массовые акции протеста, они продолжаются до сих пор.

Из-за давления режима С. Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву, куда еще до выборов были вывезены ее дети. Проживая в Литве, она занимается привлечением международной помощи оппозиции и стремится увеличить давление на режим А. Лукашенко, чтобы были проведены новые свободные выборы.