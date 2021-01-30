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В феврале нужно будет вакцинировать по 10 тыс. человек в сутки –Г. Науседа

Фото lrv.lt

Во второй половине февраля ежедневно в Литве потребуется прививать от COVID-19 около 10 тыс. человек в день, заявил литовский президент Гитанас Науседа. 

Глава государства, пообщавшийся в эти дни с мэрами крупных городов страны, услышал, что они готовы, когда потребуется значительно увеличить масштабы вакцинации. 

«Меня порадовал факт того, что все мэры подтвердили, что как с логистической точки зрения, так и с точки зрения инфраструктуры, а также человеческих ресурсов они готовы в течение нескольких дней увеличить темпы вакцинации в три-пять раз с учетом возможностей и обстоятельств, чтобы реализовать амбициозную целью, конечной остановкой которой является массовая вакцинация или коллективный иммунитет к середине лета», – заявил президент на пресс-конференции в пятницу. 

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Он утверждает, что если в пятницу Европейское фармагентство утвердит вакцину AstraZeneca, то в феврале Литва должна получить 150 тыс. ее доз. С учетом вакцин BionTech и Pfizer, Литва в целом должна получить около 200 тыс. доз. 

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