В Европе утверждена вакцина AstraZeneca, ею не будут прививать пожилых

Европейское фармацевтическое агентство утвердило вакцину от COVID-19 британской компании AstraZeneca, однако ею не будут прививать людей старшего возраста, сообщила вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.

«Европейское фармацевтическое агентства уже утвердило вакцину AstraZeneca. (…) Я пока не знакома с деталями, но, по моим данным, поскольку вакцина не тестировалась на достаточном количестве людей в возрасте 55+, то они не рекомендуют использование вакцин для таких людей», – сказала вице-министр BNS.

По ее словам, исследования проводились с более молодыми людьми, поэтому не ясно, достаточно ли эффективна вакцина для пожилых.