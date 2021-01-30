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В Европе утверждена вакцина AstraZeneca, ею не будут прививать пожилых

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

Европейское фармацевтическое агентство утвердило вакцину от COVID-19 британской компании AstraZeneca, однако ею не будут прививать людей старшего возраста, сообщила вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите. 

«Европейское фармацевтическое агентства уже утвердило вакцину AstraZeneca. (…) Я пока не знакома с деталями, но, по моим данным, поскольку вакцина не тестировалась на достаточном количестве людей в возрасте 55+, то они не рекомендуют использование вакцин для таких людей»,  – сказала вице-министр BNS.

По ее словам, исследования проводились с более молодыми людьми, поэтому не ясно, достаточно ли эффективна вакцина для пожилых. 

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«Это ни в коем случае не означает, что такая вакцина вредит», – сказала она.

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